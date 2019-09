“Duncan ha preferito la Fiorentina al Manchester Utd. Può essere il nuovo Pogba”

Nonostante si tratti di un giovane che non aveva mai esordito con la prima squadra del Liverpool (se non in amichevole), in Inghilterra si continua a parlare molto di Bobby Duncan e del suo trasferimento alla Fiorentina. Fanno rumore in particolare le parole rilasciate da Vincenzo Morabito, intermediario dell’operazione, al Daily Mail: “Il ragazzo ha detto no ad una proposta del Manchester United perchè non voleva tradire il Liverpool. C’è stato un discorso con la Lazio, ma i pessimi rapporti tra i due club hanno impedito che la trattativa si concludesse. Inzaghi lo avrebbe fatto crescere e spero che Montella possa fare altrettanto. Bobby è uno dei cinque migliori prodotti del calcio inglese degli ultimi anni, per la Fiorentina potrebbe essere un colpo alla Pogba” ha detto Morabito. Il riferimento (altissimo) è a quando la Juventus prese il francese giovanissimo dallo United. LA SCHEDA DI DUNCAN