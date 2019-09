DS Spezia: “Gori? Mi è stato offerto, ma abbiamo puntato altro. Fra qualche anno…”

Guido Angelozzi, DS dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa anche del mancato arrivo in Liguria dell’ex Primavera Gabriele Gori:

Mi è stato offerto, ma anche altri giocatori, magari fra qualche anno sarà in A. Non posso prendere un giocatore in prestito del ’99 quando ho Gudjohnsen del ’98 che è di proprietà dello Spezia. Abbiamo fatto un’analisi con il tecnico Italiano e abbiamo deciso di puntare su altro: mi si è aperta la strada per Ragusa che ha esperienza e ho fatto quella scelta lì. Avevamo parlato anche con il Torino per Millico ma alla fine non si sono create le condizioni giuste.