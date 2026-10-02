"Sto bene, sono in buona forma. Arrivo dopo aver giocato diverse partite"
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Radu Drăgușin guarda alla prossima sfida della Romania contro la Polonia dopo le sconfitte con Svezia e Bosnia. Il difensore della Fiorentina rassicura sulle proprie condizioni:
«Sto bene, sono in buona forma. Arrivo dopo aver giocato diverse partite, ho accumulato minuti, gare importanti per la mia condizione fisica».
Sulla sua esclusione contro la Bosnia, Drăgușin ribadisce la fiducia nel commissario tecnico Hagi e richiama il gruppo alle proprie responsabilità:
«Le decisioni vengono prese dal mister, abbiamo piena fiducia in lui. Speravamo di poter ribaltare la partita. È colpa di tutti, di chi ha giocato e di chi non ha giocato. Siamo tutti responsabili».
Contro la Polonia servirà una reazione:
«Sarà una partita aperta, ma dobbiamo conquistare punti. Vogliamo mostrare un volto nuovo, è questo che ci motiva. Robert è un giocatore di livello mondiale, cercheremo di impedire che gli arrivino palloni».
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