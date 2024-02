Domani a Firenze sarà lutto cittadino: la decisione di Nardella

Una Firenze scossa e non poco quella che si è risvegliata questa mattina dopo la tragedia di Via Mariti. Continuano le ricerche dei dispersi, in attesa di capire i veri numeri anche delle persone decedute. Intanto, il sindaco Dario Nardella ha proclamato lutto cittadino per la giornata di domani a Firenze. La vicinanza del primo cittadino di Firenze è totale.