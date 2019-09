Di Francesco: “Ingenui sull’1-0, peccato perché potevamo giocarcela fino alla fine”

Queste le parole di Eusebio Di Francesco in sala stampa dopo la sconfitta della Samp al Franchi:

Non ho rivisto il fallo sull’espulsione di Murillo. Siamo stati ingenui sul gol dell’1-0 anche se abbiamo fatto 20′ di livello. Dall’altra parte c’erano calciatori di qualità fra cui Ribery e lo sapevamo. Nel secondo tempo abbiamo subito preso una traversa, ma è normale che in dieci si condizioni la partita. Mi piace guardare le nostre responsabilità e leggere meglio alcune situazioni. Abbiamo lavorato bene da sempre sulla fase difensiva, ma dobbiamo essere più determinati ad andare a chiudere: ci sono determinate caratteristiche e in queste dobbiamo migliorare. Dobbiamo avere più malizia e furbizia, perché esiste anche la paura di vincere e dobbiamo riuscire a ripartire molto da questa situazione.

Abbiamo tre partite da giocare, non avevamo a disposizione Quagliarella e ho scelto Gabbiadini che aveva segnato nella scorsa partita. Poi ho dato minuti anche a Rigoni e Bonazzoli.