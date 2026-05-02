Da Pisilli a Pellegrini, le idee (non concretizzate) sull’asse Roma-Firenze

Dall'idea Pisilli a Pellegrini, le strade di Roma e Fiorentina si sono incrociate anche sul mercato nei mesi scorsi. Pisilli è stato preso in considerazione dal team di mercato viola sia la scorsa estate che lo scorso gennaio. Anche Lorenzo è finito nei radar viola e non solo, prima di restare però ancora nella Capitale, pur senza trovare lo spazio di una volta. Anche il nome di El Shaarawy è stato più volte accostato alla Fiorentina, sia nel 2019 che nel 2020, ma anche qualche mese fa, quando la Roma ha pensato a Fortini, provando a inserire il Faraone nell'affare. Un asse di mercato, quello tra Roma e Fiorentina, che potrebbe riaprirsi tra qualche settimana.