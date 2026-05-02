Graziani: “Fiorentina? C’era bisogno di uno come Paratici. Vanoli rebus non risolto”

Ciccio Graziani ha parlato a RTV38 presentando la partita tra Roma e Fiorentina: "Se la Fiorentina indovina la partita può far male anche se le ultime gare non danno questa impressione. Per portare via punti dall'Olimpico, dove c'è lo stadio pieno e un bel clima, devi giocare veramente bene. A Firenze c'era la necessità di un dirigente capace e bravo che si prendesse la responsabilità per i prossimi anni visto il lungo contratto. Ora però deve capire cosa fare a fine stagione, credo ci sarò una mezza rivoluzione e va sciolto il rebus su Vanoli. Siamo nelle mani di Paratici che aspetta la salvezza matematica per esprimersi. Non ottenere ora la salvezza sarebbe una tragedia"