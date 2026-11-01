Il tecnico dei gigliati Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole su Beto.
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Il tecnico dei gigliati Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole su uno degli attaccanti viola dai quali si aspetta di più, ovvero Beto.
"Beto deve diventare, come Goncalves, un'arma in più per questa squadra. La battuta che ho fatto la scorsa settimana su di lui? Devo spronarlo. Mi è piaciuto come è entrato in partita nell'ultimo impegno contro l'Atalanta comunque, è un giocatore importante che sa che deve mettersi a testa bassa a lavorare".
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