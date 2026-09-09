Le parole del portiere della Fiorentina Primavera, Gianmaria Fei, dopo la sconfitta
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Il portiere della Fiorentina Primavera, Gianmaria Fei, ha parlato in conferenza stmapa dopo la sconfitta in Supercoppa con l'Atalanta. Queste le sue parole:
Molto rammarico, sul 2-2 ci aspettavamo di portare a casa la partita. Il 3-2 ci ha spezzato le gambe. Io penso che ci sia margine di crescita, noi più grandi cerchiamo di aiutare i più piccoli a salire di livello. Inizialmente fatta la parata sul 3-2 loro ero contento, poi rabbia e delusione perché è stato tutto vano. Ma è il calcio, queste cose succedono (poi Forte ha fatto autogol, ndr). Ho lavorato con De Gea in ritiro, era il mio idolo da piccolo e adesso mi dà sempre tanti consigli per crescere.
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