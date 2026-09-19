Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi. Il tecnico del Napoli ha parlato delle condizioni della squadra, dei recuperi e soprattutto delle difficoltà della gara contro i viola. Ecco i passaggi più interessanti.

Come sta il Napoli alla vigilia della Fiorentina?

«Stiamo abbastanza bene. Abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissa, che ha fatto differenziato tutta la settimana ma stamattina si è inserito con la squadra. Domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene e credo partirà dall'inizio».

Che partita si aspetta contro la Fiorentina?

«Sappiamo che sarà una gara difficile. La Fiorentina viene da una bella vittoria, ha passato il turno in Coppa, ha ottima tecnica, velocità sugli esterni e due attaccanti centrali diversi ma entrambi di ruolo. A Firenze è sempre difficile giocare, dovremo fare una bella partita».

Quanto è importante la gara del Franchi?

«Domani è una delle quattro-cinque gare più importanti della stagione, perché ci permette di chiudere questo primo mini-ciclo. Poi avremo modo di dare seguito ai risultati e prepararci al periodo successivo nelle migliori condizioni di classifica».

Come sta Neres?

«Sta decisamente meglio per quello che ho visto in settimana. È completamente recuperato ed è molto importante per la squadra. Anche Beukema e Badiashile stanno crescendo, ma poi è sempre la partita quella che conta».

Lang può partire titolare?

«È uno di quelli che può essere inserito dal primo minuto. Devo ancora valutare alcune situazioni, ma può e deve dare di più perché ha qualità importanti».

Quando rientreranno gli altri indisponibili?

«McTominay e Meret torneranno dopo la sosta, credo anche Marianucci. Lui sarà un po' più indietro perché non si è ancora avvicinato alla squadra. È importante averli tutti perché la stagione è lunga e c'è bisogno di tutti».