Commisso, sopralluogo al Franchi: il presidente studia come potrebbe essere il nuovo stadio

Rocco Commisso a tutto campo. Non solo squadra, ieri vittoriosa contro il Torino, e mercato, ma anche le infrastrutture. Questa mattina, approfittando dell’impianto vuoto, il presidente, il figlio Joseph, la moglie Catharine e il direttore generale Joe Barone, hanno effettuato un sopralluogo all’Artemio Franchi osservandolo sotto ogni punto di vista, dagli spogliatoi alle curve e tribune, ai servizi e Sky box. Una visita per analizzare la situazione e prendere spunti e idee su come potrebbe e dovrebbe essere il nuovo stadio della Fiorentina.