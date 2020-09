Non sono passate sicuramente inosservate le parole di Marco Magnifico, Vicepresidente del FAI (Fondo Ambiente Italiano), oggi su La Nazione. (LEGGI L’ARTICOLO). Tra queste dichiarazioni spicca senza dubbio il forte paragone tra il Presidente viola e il Re degli Unni, Attila. Il flagello di Dio ricordato alla storia come un insensato Distruttore. E’ giusto specificare che l’obiettivo di Commisso, è quello di ricostruire e rivitalizzare l’intera area di Campo di Marte per metterla al passo con i tempi. E non “distruggere per il gusto di farlo” come prassi per il condottiero barbaro. Il paragone quindi se ben di forte impatto, risulta essere azzardato e inopportuno. Certo, il termine “distruggere” è stato usato da Rocco, ma è giusto talvolta non soffermarsi alla superficialità di una semplice parola, e analizzare con cura i progetti e le idee che lo stesso Presidente ha mostrato al panorama fiorentino nella conferenza stampa di pochi giorni fa.