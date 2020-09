Vicepres. FAI: “Commisso non si può sentire, è un po’ Attila. C’è assenza di educazione artistica”

La Nazione ha intervistato il Vicepresidente del FAI (Fondo Ambiente Italiano), Marco Magnifico, che segue con grande attenzione la vicenda legata allo stadio. “Non è pensabile che uno dica di volerlo tirare giù, è assenza di educazione artistica”. Magnifico argomenta che persino la Bombonera, lo stadio del Boca Juniors, è ispirata al Franchi. Perciò non si deve rinnegare il passato, ed operare quindi, semmai, una ristrutturazione. L’idea è la stessa dell’Onorevole Di Giorgi (LEGGI).

Il presidente della Fiorentina ha detto delle cose che non si possono sentire. Ma da Palazzo Vecchio nessuno gli ha dato ragione: Nardella è rimasto a metà solo perché non si può lasciare andare via il pesce con i soldi. Posso capire che trovare finanziamenti non sia facile, ma se viene un Attila con i soldi e dice distruggiamo tutto noi lo accettiamo? Commisso è un po’ Attila. E poi non si può pretendere di fare tutto in due mesi: siamo in Italia, mica nel deserto in Texas.