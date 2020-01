Commisso a 360°: “Iachini è duro come me. Chiesa è contento e io per lui. Interverremo sul mercato…”

Rocco Commisso è tornato a Firenze. Prima di seguire la rifinitura dei viola ha risposto alle domande dei media presenti, non prima di aver ricevuto l’affetto di un gruppo di bambini presenti al campo, a cui ha rivolto queste parole, ridendo:

“Quando ero bambino non prendevo mai regali dalla befana, solo carbone. Ora mi aspetto un regalo domani. Che cosa? Punti. Di Iachini mi ha colpito la grinta: che alleni i ragazzi in questo modo mi piace. È come me, duro come era Rocco. Chiesa l’ho visto sorridente. Vediamo che succede. Io sono contento della squadra e di lui. I prezzi dei terreni alla Mercafir? Non ho carbone da distribuire. Penso a stare bene con tutta la famiglia. Ragioniamo e poi vediamo. Sul mercato devo parlarne con i miei, c’è l’intenzione di fare qualche cosa per rinforzare la squadra. Non posso dire nulla. Stadio? Per ora concentriamoci sulla squadra, sto qui per dieci giorni, un giorno alla volta facciamo tutto cercando di ottenere quello che vuole la città e noi tutti. Poi valuterò”.