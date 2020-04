Commisso/2: “Il nuovo contratto è importante sia per Chiesa che per noi”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, parlando della sua Fiorentina a tutto tondo. Con gli occhi già all’estate, ha raccontato che sceglierà il meglio per la Fiorentina, cedendo gli scontenti e prendendo nuovi giocatori. Parlando del futuro di Federico Chiesa, dopo aver specificato che è tutto fermo a seguito del virus, ha dichiarato: “Avere un contratto nuovo è importante per noi e per lui“. Alla domanda se si è pentito di aver comprato la Fiorentina, ha risposto naturalmente di no, ma anzi che lo rifarebbe, specificando poi sui tifosi: “Il calore dei fiorentini mi dà energia. Chiesi loro di smettere con i cori razzisti e contro i meridionali e mi hanno accontentato. Non dimentico“. Su cosa farà appena sarà finito il virus, spiega come scapperà da New York per arrivare a Firenze, e tornare a baciare suo figlio, Joe Barone e tutta la Fiorentina, perchè vorrà dire che l’emergenza sarà finita.