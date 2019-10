Col Sassuolo si cambia (per forza): 6 in rampa di lancio. E nuovo modulo?

Tre cambi sono sicuri viste le indisponibilità di Ribery, Caceres e Lirola. Assenze pesantissime. Ma la Fiorentina che si presenterà mercoledì a Reggio Emilia contro il Sassuolo potrebbe presentare anche altre novità, a partire dal modulo. L’ipotesi di un ritorno al 4-3-3 è concreta, con Venuti a destra e Dalbert sulla linea difensiva. In tal caso davanti ci sarebbero due maglie da assegnare tra Sottil, Vlahovic, Ghezzal e Boateng. L’alternativa, in caso di 3-5-2, è Ceccherini al fianco di Milenkovic e Pezzella, con Sottil a tutta fascia. Occhio anche al possibile impiego in mediana di Benassi al posto di un Badelj decisamente appannato, in tal caso Pulgar mediano e l’ex Torino mezzala insieme a Castrovilli. Domani qualche indizio arriverà dalla conferenza stampa di Montella.