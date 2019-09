Castrovilli: “La standing ovation del Franchi, che emozione. Il rinnovo? Ci siamo”

Queste le parole di Gaetano Castrovilli a Sky Sport:

Non pensavo di iniziare la stagione da titolare, invece il mister mi sta dando grande fiducia. Io ovviamente voglio continuare così, devo crescere e migliorare, poi è anche naturale fare un pensierino alla Nazionale. Ci spero, così come la mia famiglia. Giocare al Franchi è una grande emozione, che brividi le standing ovation che mi fa la gente quando esco dal campo… Il rinnovo? Non vedo l’ora di firmare, siamo vicini e non ci saranno problemi. La squadra è forte e possiamo toglierci delle soddisfazioni quest’anno, andiamo a Milano per vincere. Da piccolo simpatizzavo per il Milan, anche perché stravedevo per Kaka.