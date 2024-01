Caputi: “Il Napoli ha giocato al gatto col topo. Niente salto in avanti”

Sulla Fiorentina: "Ancora questa crescita della maturità della Fiorentina non è arrivato. L'anno scorso 2 finali e due sconfitte. Ieri non ha avuto la cattiveria che ci sarebbe dovuti aspettare. Il Napoli ha giocato come il gatto con il topo. Va bene avere una idea ma poi devi imparare. Oltre a questo manca. La squadra non è sembrata ne carne nè pesce, nonostante nelle ultime gare si fosse coperta di più."