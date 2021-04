Bucchioni: “Giornata trionfale per la classifica. Ora sta a Commisso”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno nel post gara di Genoa-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “In questo momento devono importare due sole cose. La classifica, e in questo senso oggi è una giornata trionfale visti i risultati delle altre e il punto conquistato. Abbiamo otto punti da amministrare nelle ultime nove giornate. I giocatori stanno meglio da un punto di vista fisico e la squadra ha superato nel migliore dei modi il cambio in panchina, non era scontato. L’altro aspetto è Commisso, aspettiamo le sue dichiarazioni per il futuro. La scelta dell’allenatore è focale, non si può sbagliare. Credo che ora tutte le energie siano proiettate lì”.