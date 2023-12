Nei giorni scorsi dalla Polonia sono rimbalzati diversi rumors di un interessamento da parte della Fiorentina per Karol Borys. Fantasista classe 2006 del Śląsk Wrocław, che un anno fa fece un provino per il Manchester United. Oggi il direttore sportivo del Śląsk Wrocław, David Balda è intervenuto a Sportitalia per parlare proprio del talento polacco. Ecco alcune sue dichiarazioni: