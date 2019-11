Bomber Vlahovic non si nasconde: “Volevamo fare di più. I miei gol? Era meglio se segnavo col Parma…”

In sala stampa tra i giocatori gigliati si è presentato Dusan Vlahovic, che a Radio Bruno Toscana ha detto:

Non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato in settimana, adesso dobbiamo pensare a sistemare la situazione, le idee, ed organizzarci nel miglior modo possibile per la prossima partita. Sapevamo che loro sarebbero partiti forte, volevamo e dovevamo fare meglio ma purtroppo a volte nel calcio non ci riesci. Siamo una famiglia, parleremo tutti insieme e capiremo dove abbiamo sbagliato. Il Cagliari? Hanno avuto più grinta di noi ma non più voglia. I primi gol in Serie A? Avevo un peso addosso, finalmente l’ho tolto ma è stata una brutta giornata per la squadra, era meglio se segnavo settimana scorsa piuttosto che oggi, considerando che la mia doppietta è stata praticamente inutile.