Bocci: “Fiorentina nemica di se stessa, assenti gli uomini di qualità”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

In questa fase della stagione la classifica va guardata con moderazione. La Fiorentina ha una squadra in grado di star fuori dalla zona pericolosa, però non può sciogliersi sempre alla prima difficoltà. La squadra è nemica di se stessa, si affossa da sola. Tanti, troppi problemi per la viola e bisogna capire le cause di questo difficile presente. L’arbitro Abisso ieri ha sbagliato molto, ma non abbiamo perso per colpa sua. Il secondo rigore non esiste, situazioni del genere capitano 20 volte a partita. In ogni caso la Fiorentina gioca ad un ritmo troppo basso, senza intensità e voglia di fare bene è difficile. Serve anche maggiore qualità in attacco, Ribery cammina. Il francese è inguardabile in questo momento. Giochiamo quasi sempre in 10. In tono minore si può dire lo stesso anche per Castrovilli che è involuto. La vera questione è capire cosa sta succedendo, il non aver avviato un progetto nuovo in estate pesa come un macigno.