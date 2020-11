Questa è la peggior Fiorentina degli ultimi 25 anni (peggio anche di quella del fallimento)

Da quando esiste la formula del campionato di Serie A con 3 punti a vittoria (ossia dal 1994-95) la Fiorentina non aveva mai raccolto così pochi punti dopo le prime 9 giornate. Gli attuali 8 punti, infatti, rappresentano il nuovo primato negativo che ha “cancellato” il precedente minimo di 9 punti, stabilito nel 2001-02 (stagione del fallimento) ed eguagliato nel 2010-11 (con Mihajlovic in panchina).

Rispetto alla squadra guidata inizialmente da Montella lo scorso anno sono 4, attualmente, i punti in meno in classifica (CLICCA).

Il record assoluto di punti conquistati dopo le prime 9 gare, nei campionati con 3 punti a vittoria, appartiene alla stagione 2005-06, quando la Fiorentina di Prandelli (al suo primo anno a Firenze) raccolse ben 19 punti.

Diverse volte la squadra viola arrivò a quota 18 dopo le prime 9 partite: nel 1994-95 e 1995-96 (con Ranieri in panchina), nel 1998-99 (con Trapattoni), nel 2013-14 (con Montella) e nel 2015-16 (con Sousa).