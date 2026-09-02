Le parole di Omar Gabriel Batistuta. "La Fiorentina devi sentirla!"
VIDEO VN - Entra Batistuta e i tifosi cantano: "Bati Bati Gol"
Gabriel Omar Batistuta, dopo aver partecipato e realizzato due reti nella partita tra Fiorentina All Star e Operazione Nostalgia Legends, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Questa le sue parole:
Ho vinto il sorteggio e ho scelto di attaccare verso la Fiesole, quella porta la sento familiare. So cosa significa tutto questo per la città e i tifosi. Faccio parte di questi cento anni e volevo esserci. Ho sentito l'affetto della gente e credo che loro abbiano sentito quello che provo per loro; spero sia così per sempre. L'amore della gente per questa squadra è immenso. Cosa è la Fiorentina? Non c'è una spiegazione, devi sentirla!
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