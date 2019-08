Barone annuncia: “Mediacom sponsor della Fiorentina, altro sforzo di Commisso”

Così Joe Barone in conferenza stampa a margine della presentazione di Erick Pulgar: “Questa è un’altra giornata importante nella crescita della Fiorentina, ringrazio Pulgar per essere con noi e il Bologna per come si è comportata durante la trattativa. Ne approfitto per fare gli auguri a mister Mihajlovic. Voglio dare anche una notizia, sarà la Mediacom lo sponsor della Fiorentina in questa stagione. Rocco Commisso vuole investire ancora di più sulla squadra, aumentando il legame con la sua azienda, e dando un ulteriore impulso economico per la Fiorentina visto che i paletti sul mercato sono stringenti. Rocco fa sapere che crede molto nel marchio Fiorentina e che grazie a Mediacom sarà sempre più un marchio internazionale per raggiungere reciprocamente traguardi importanti”.