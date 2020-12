Barone: “Al fischio finale ho subito chiamato Rocco. Ora abbiamo bisogno di continuità”

Il dg viola Joe Barone ha parlato dopo Juventus-Fiorentina: “Al fischio finale ho immediatamente chiamato Commisso. Questa è una vittoria di gruppo, importante per il nostro cammino. La dedichiamo a tutto il popolo viola che ci ha sostenuto ed è stato dietro alla squadra, ovviamente a Prandelli e a tutto il gruppo. Stiamo lavorando abbastanza bene, ora abbiamo bisogna di continuità. In questa pausa dobbiamo continuare nel nostro lavoro e credere in quello che stiamo facendo”.