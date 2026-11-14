Ancora un successo in Toscana per Radio Bruno
VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile
Ancora un successo in Toscana per Radio Bruno, che ha recentemente festeggiato a Firenze i suoi primi cinquant’anni con un grande evento alla Giunti-Odeon.
L’emittente guidata da Gianni Prandi è riuscita a toccare quota 170.000 ascoltatori nel giorno medio, secondo i dati per le emittenti locali relativi al semestre mobile dal 14 aprile al 12 ottobre 2026, superando Radio Mitology, Radio Sportiva e RDF.
Grande successo anche per Radio Stella, che con 62.000 ascoltatori si posiziona davanti a Lady Radio (48.000) e Radio Toscana (46.000).
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