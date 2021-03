Antognoni: “Rammarico per risultato e episodi arbitrali. Giocando così arriveranno punti”

Il dirigente viola Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Milan: “Non abbiamo ottenuto la vittoria, ma c’è stata la prestazione. Abbiamo un po’ di rammarico oltre che per il risultato, anche per qualche decisione arbitrale non proprio coerente. Sul gol di Ibrahimovic c’è una spinta dello svedese a Pezzella, poi il fallo laterale dal quale è nato il terzo gol del Milan. Il mister ha cambiato la difesa passando a 4 e schierato un centrocampo tecnico, abbiamo lottato alla pari con la seconda in classifica. Significa che l’impatto è stato positivo, l’unico rammarico è il risultato. Castrovilli sta giocando bene, stasera ha fatto la sua partita in un ruolo un po’ diverso dal solito; siamo contenti della sua stagione. Classifica? Praticamente invariata, dietro non si sono mosse. Giocando così arriveranno risultati e punti”.

