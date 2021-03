Fiorentina-Milan, le pagelle VN: Vlahovic lotta, serata no per Quarta

RIBERY 6,5: Fatica ad accendersi, andando spesso a sbattere. Alla mezzora reclama il rigore dopo un bello spunto personale, contatto sospetto. Inizia la ripresa alla grande, segnando il suo primo gol in assoluto al Franchi. Cala alla distanza.

QUARTA 5: Adattato laterale a destra, stavolta non riesce a calarsi bene nella parte. Sbaglia il movimento tenendo in gioco Ibra sul gol in avvio. Il Milan sfonda sempre dalla sua parte. Ha responsabilità anche sul 3-2, serataccia. Dal 79′ CALLEJON sv

