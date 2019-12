Antognoni: “Con l’Inter ce la giochiamo. Vi dico come stanno Pezzella e Ribery”

Giancarlo Antognoni ha parlato ai giornalisti presenti a margine della premiazione del fotografo Massimo Sestini come “Comunicatore Toscano 2019”, tenutasi stamattina nella sala Gonfalone del Consiglio regionale della Toscana: “Il momento della Fiorentina è triste in questo momento, ma ci sono sempre altre partite che ti possono far dimenticare le amarezze di oggi. Il calcio è fatto di cose positivi e di cose negative, l’importante è cercare di superarle nel modo migliore.

Inter? Ormai per noi sono tutte difficili le partite. Quella contro i nerazzurri si può classificare come ‘rischiosa’, ma con le grandi squadre abbiamo sempre giocato all’altezza in questo campionato. Ce la siamo sempre giocata, a prescindere dal risultato. La gara è difficile ma non proibitiva. Dobbiamo finire prima di Natale nel modo migliore, le partite contro Inter e Roma sono importanti per noi per vari motivi. Non solo per la classifica ma anche per dimostrare che la Fiorentina non è quella vista nell’ultimo periodo.

Pezzella e Ribery? Su Pezzella siamo ottimisti, su Ribery un po’ meno. Aspettiamo fino a domenica, c’è ancora la possibilità di recuperarli tutti e due. Il Franchi? Quest’anno è sempre stato pieno, quindi lo sarà anche domenica per una partita importante, di cartello, contro la prima del campionato”.