Andersinho: “Capolavoro ACF con Pedro, ora è quasi al 100%. Ma tra un paio di anni…”

Andersinho Marques, giornalista brasiliano di Sport Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

La Fiorentina ha fatto un capolavoro di preparazione fisica e tattica con Pedro. Il giocatore arrivava da un infortunio importante, hanno fatto un ottimo lavoro. E’ stato tutto studiato per farlo arrivare alle ultime due amichevoli con il Brasile U23 quasi al 100% della forma fisica. Il ragazzo è molto felice di Firenze, è tipo casa e chiesa e questo lo aiuta a livello personali.

Con Chiesa da una parte e Ribery dall’altra, può diventare un grande bomber anche in Italia. Oggi, senza l’infortunio al ginocchio dell’anno scorso, sarebbe probabilmente al Real Madrid. Ha margini di crescita ancora molto grandi, era inutile rischiarlo. Brava la Fiorentina e bravo lo staff ad aspettare il momento giusto per lanciarlo. Pedro sarà il titolare del Brasile olimpico a Tokyo, ci si aspetta molto da lui in madrepatria. La società viola ha fatto un grande acquisto e un grande affare. Credo che se continuerà così, tra un paio di anni andrà in una squadra del livello del Real.