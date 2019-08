LIVE – Pulgar: “Somiglio a Badelj, darò equilibrio. Firenze è bellissima. Il numero di maglia…”

Erick Pulgar è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina (I DETTAGLI). Per il cileno è già tempo di presentazione nella sala stampa dello stadio Franchi accompagnato da Joe Barone e Daniele Pradè. Le sue parole in diretta testuale su Violanews.com:

“Non ho parlato con Pizarro. Sapevo da tempo di questa trattativa, sono felice di far parte di questo nuovo progetto della Fiorentina. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni. Io e Badelj abbiamo caratteristiche simili e ho tanto da imparare da lui, voglio dare il mio contributo. Ho visitato Firenze con la mia famiglia nei mesi scorsi, è una città bellissima. Ringrazio il Bologna per questi 4 anni, li porterò nel cuore.

Nell’ultimo anno sono cresciuto molto, sia col Bologna che nella Nazionale, ho imparato tanto da giocatori come Vidal e Aranguiz. I calci piazzati? Non so se il mister me li farà battere.

Ho parlato con mister Mihajlovic, ma quello che ci siamo detti rimane tra noi. Ho avuto anche modo di parlare con alcuni amici che mi hanno parlato benissimo di Firenze.

Il mio punto di forza? Credo di dare equilibrio alla squadra, ma ogni giorno si può migliorare e voglio lavorare. Il numero di maglia? La numero 7 di Pizarro.

Il murales di Antofagasta dedicato a me? Per me è un orgoglio in un quartiere in cui i bambini giocano per strada. Nella Fiorentina voglio arrivare più in alto possibile, penso in grande e ho l’ambizione di vincere tutte le partite”.