Inizio di stagione da dimenticare per il Napoli di Allegri. Il calendario non ha aiutato gli Azzurri, così come i numerosi infortuni. Anche contro l'Arsenal si sono fermati Alisson e Meret, due titolari per Max Allegri.

Il Napoli affronterà la Fiorentina il 20 settembre, e con ogni probabilità dovra fare a meno dei due infortunati. Per Alisson, secondo la Gazzetta dello Sport, si prospetta uno stop di 30-40 giorni, a causa di una esione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Meret invece starà fuori per 20 giorni.