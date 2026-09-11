Il Napoli perde due titolari. A Firenze sarà ancora emergenza per Max Allegri
Inizio di stagione da dimenticare per il Napoli di Allegri. Il calendario non ha aiutato gli Azzurri, così come i numerosi infortuni. Anche contro l'Arsenal si sono fermati Alisson e Meret, due titolari per Max Allegri.
Il Napoli affronterà la Fiorentina il 20 settembre, e con ogni probabilità dovra fare a meno dei due infortunati. Per Alisson, secondo la Gazzetta dello Sport, si prospetta uno stop di 30-40 giorni, a causa di una esione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Meret invece starà fuori per 20 giorni.
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