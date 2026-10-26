In merito al progetto di riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze "vedo che il lavoro prosegue e soprattutto c'è una convergenza che ormai è definitiva tra l'amministrazione comunale e la società" viola. Lo ha detto il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, a margine del Festival delle Regioni, in svolgimento quest'oggi a Palazzo Vecchio a Firenze.

"Quindi sono tranquillo che le cose verranno fatte così come chiedono Uefa e Federcalcio - ha aggiunto Abodi. Si tratta semplicemente di proseguire nel lavoro che è stato strutturato dal sindaco Sara Funaro e che la società" viola "ha raccolto in questi giorni, e ne ho buona testimonianza, come penso anche voi". Lo riporta Italpress.