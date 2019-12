10 anni fa Sesto Fiorentino, adesso Campi Bisenzio: quando la “provincia” entra in conflitto con il capoluogo sullo stadio

Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? This is the question (ci perdonerà William Shakespeare). Il dibattito è caldo da anni, con l’arrivo di Rocco Commisso è diventato incandescente. Il presidente vorrebbe veder giocare la Fiorentina nella sua nuova casa nel 2023. Impresa non facile perché gli scogli politici e burocratici sono tanti. A cominciare dalla perizia dell’area di Novoli, il cui valore è stato stimato in 22 milioni. Probabilmente troppi visto che, a inizio novembre, il patron disse di voler spendere 6-7 milioni al massimo. La Fiorentina si è presa qualche giorno per riflettere.

Campi Bisenzio è lì che aspetta. In più di una circostanza Emiliano Fossi ha detto che realizzare lo stadio in viale Allende sarebbe una soluzione “fast and easy”. Il derby tra Firenze e Campi è servito. Non è un caso se, negli ultimi mesi, il termine “campanilismo” è tornato di moda. “A Campi mancano le infrastrutture, l’area Mercafir è la più adatta” disse Nardella l’11 dicembre a Rtv 38. “Si scorda di essere anche il sindaco della Città Metropolitana, non discrediti le altre opzioni” replicò Fossi tre giorni dopo a Italia 7.

Ironicamente possiamo scrivere che, sul tema stadio, la “provincia” entra nuovamente in conflitto con il capoluogo. Vi ricordate cosa successe più di dieci anni fa? Nel marzo 2009 il sindaco di Sesto Fiorentino, Gianni Gianassi, presentò un piano di fattibilità per la cittadella viola da costruire in località Osmannoro Sud. Secondo il primo cittadino, il progetto dell’architetto Massimiliano Fuksas, pensato per l’area di Castello (bloccata, però, dalla vicenda giudiziaria) si sarebbe potuto calare nelle due aree denominate Osmannoro Nord e Osmannoro Sud per un totale di circa 85 ettari a cavallo di via Lucchese.

Favorevole era Andrea Barducci, predecessore di Gianassi e candidato all’epoca alla presidenza della Provincia per il centrosinistra. Più scettico Eugenio Giani, dieci anni fa assessore allo sport del Comune di Firenze: “L’ipotesi Osmannoro non è di facile realizzazione perché la Fiorentina dovrebbe spendere molto per acquistare i terreni”. Un convinto no arrivò, invece, dal club viola: “Credo che l’Osmannoro non sia una zona troppo comoda da raggiungere per i fiorentini. Comunque ringrazio che il sindaco ci abbia pensato” disse Andrea Della Valle. Come dire: grazie, ma andiamo avanti. Il fratello Diego fu ancora più duro: “Vogliamo il progetto a Firenze, assolutamente. Se si attuerà, potremo lottare entro qualche anno per lo scudetto, sennò la dimensione della Fiorentina resterà quella attuale, non oltre il quarto posto”.

A voi i commenti!

PS: i virgolettati sono ripresi da vecchi articoli pubblicati sul Corriere Fiorentino.