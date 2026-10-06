La Spagna non si smentisce e continua il suo cammino fatto di vittorie e di prestazioni importanti. Stavolta è la Croazia a soccombere sotto i colpi iberici. E dire che Modric e compagni in casa nel quarto turno di Nations League erano pure passati in vantaggio, al 17', con l'ex interista Perisic, alla cui rete ha replicato la doppietta di Mikel Merino nel secondo tempo. Due gol (siglati al 61' e 88') che hanno permesso alla Spagna di chiudere questa prima sessione di partite a punteggio pieno ed alla guida del proprio girone.

Spettatore non pagante del match, Marin Pongracic. Il difensore della Fiorentina, dopo la maglia da titolare e la prova poco convincente nella partita di andata proprio contro le Furie Rosse, è rimasto in panchina nelle ultime due uscite della sua Nazionale, non proprio in grande spolvero di recente, considerando anche e soprattutto le ultime tre sconfitte consecutive. Da domani il centrale croato tornerà a Firenze per aggregarsi nuovamente al gruppo di Paolo Vanoli.