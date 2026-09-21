Dal centro tecnico federale di Coverciano ha preso ufficialmente il via il nuovo corso della Nazionale guidata dal CT Roberto Mancini. Tra i 34 azzurri convocati per gli impegni di Nations League figura anche il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, che ritrova la maglia azzurra dopo due anni di assenza.

La filosofia e le scelte dei convocati

Intervenuto in conferenza stampa, il Selezionatore ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad ampliare la lista dei convocati e a puntare forte sulla linea verde: "Se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età ci sarebbero state critiche... Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo".

Mancini si è poi soffermato sull'atteggiamento che si aspetta dal gruppo, sottolineando l'importanza del fattore entusiasmo all'interno del collettivo: "Dai giocatori esperti chiedo che diano una mano all'inserimento dei giovani. Dai giovani che mettano a disposizione tutto ciò che hanno, i giovani spesso giocano tranquilli e spensierati, fanno cose che i più vecchi magari non fanno perché pensano troppo. Per vincere devi essere una squadra che gioca bene e si diverte. Gli dirò di divertirsi, perché nello sport se non ti diverti non raggiungi risultati".

Condizione fisica e voglia di vincere

In vista delle imminenti sfide ufficiali, il Commissario Tecnico valuterà attentamente lo stato di forma dei singoli elementi prima di sciogliere i dubbi di formazione: "Ora conta chi ha minuti nelle gambe, perché a settembre ci sono sempre delle difficoltà. Valuteremo molto l'aspetto fisico. Io sono qua per vincere il più velocemente possibile. Sono curioso di vedere i ragazzi più giovani e di costruire una squadra con loro: sono certo che avremo delle belle soddisfazioni".