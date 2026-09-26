L'attaccante non prenderà parte alla trasferta turca: il motivo
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Non ce la fa l'ex Fiorentina Niccolò Zaniolo. il quale è costretto a lasciare il ritiro dell'Italia di Roberto Mancini. L'attaccante dell'Udinese, infatti, in questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema muscolare che lo attanagliava, con l'ex gigliato che quindi non partirà con il resto del gruppo verso la Turchia e farà ritorno a Udine. Già in giornata c'erano state le prime avvisaglie: Zaniolo non aveva partecipato all'allenamento con il gruppo e si era sottoposto a una seduta di fisioterapia. Lo riporta Sportmediaset.
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