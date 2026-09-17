VIDEO - Beto su Kean: "Mi piace, ha fatto bene qui. Ma siamo giocatori diversi"

Uscita la lista dei convocati dell'Italia U18 in vista delle quattro partite amichevoli in Croazia con Cile (26 settembre), Danimarca (29 settembre), Arabia Saudita (2 ottobre) e Ungheria (5 ottobre). Il Commissario Tecnico, Daniele Franceschini, ha convocato 34 calciatori, tutti nati tra il 2009 e il 2010 (solo tre) e tra questi è presente anche il viola Federico Croci.

L'elenco completo:

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Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Mattia Sonzogni (Atalanta);Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli), Lorenzo Dattilo (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Edoardo Evangelista (Inter), Davide Gaffurini (Torino), Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus), Giacomo Strata (Roma), Ludovico Varali (Parma);Centrocampisti: Francesco Ballarin (Roma), Edoardo Biondini (Empoli), Riccardo Cassano (Como), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta),Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus),, Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Thomas Matarrese (Inter), Alan Orlandi (Empoli), Diego Perillo (Atalanta), Mateo Santa Maria (Juventus), Achille Tigano (Como).