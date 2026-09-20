L'Italia perde una pedina per infortunio e Fagioli guadagna chance di giocare: di chi si tratta e con chi Mancini ha deciso di sostituirlo
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Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia, perde una pedina a centrocampo in vista della lunga sosta per le sfide di Nations League. Il tecnico dovrà fare a meno del centrocampista della Roma, Bryan Cristante, per un problema fisico riscontrato dopo la gara di ieri contro l'Inter e al suo posto ha chiamato Samuele Ricci, passato in estate al Como. Dunque, possibile che Nicolò Fagioli, richiamato in azzurro proprio in questa sessione, troverà maggior spazio nelle sfide in programma, visto che il calciatore giallorosso agisce proprio nella sua stessa zona di campo.
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