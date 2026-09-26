Sarà Michael Oliver a dirigere la prossima sfida dell’Italia in Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle 20.45. A comunicarlo è stata la UEFA.

Il direttore di gara inglese sarà coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Maingwaring, mentre Darren England ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR, invece, ci sarà Stuart Attwell. Di seguito, la composizione completa della squadra arbitrale designata per la gara:

ARBITRO: Michael Oliver ASSISTENTI: Stuart Burt - James Mainwaring QUARTO UFFICIALE: Darren England VAR: Stuart Attwell AVAR: Matthew Donohue