Dopo mesi complicati per recuperare la condizione post-infortunio, il centrale classe 2002 ha scelto Firenze per ripartire
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In vista degli impegni di Nations League contro, nell'ordine, Svezia, Bosnia e Polonia, il commissario tecnico della Romania Gheorghe Hagi ha convocato anche il difensore della Fiorentina Radu Dragusin. Una decisione, questa, non condivisa da tutti gli addetti ai lavori nel Paese del centrale gigliato, tra cui la leggenda del calcio rumeno Cornel Dinu, che ad As.ro ha dichiarato:
Non condivido molte delle convocazioni del c.t., che peraltro dovrà affrontare quattro partite in pochi giorni. Certi giocatori non li avrei chiamati, visto che non sono titolari nei loro club oppure non stanno rendendo. In questo momento, ad esempio, non avrei convocato Dragusin, che quando gioca commette errori banali, spesso dimostra di essere lento non solo nei movimenti ma anche nelle letture di gioco.
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