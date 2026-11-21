Federico Croci sta assumendo un ruolo sempre più centrale anche con la maglia azzurra. Nella vittoria sulla Giamaica, l'attaccante viola ha segnato una doppietta in otto minuti. In merito alla Nazionale Under 17 si è espresso il commissario della FIGC Giovanni Malagò:

Ci sono tante Nazionali. Questa Under 17 è sicuramente quella dalla prospettiva più importante non solo nel medio, ma nel lungo termine. Questo è uno dei tasselli, uno dei pilastri di tutto il progetto di Gianfranco Zola, soprattutto la filiera delle Nazionali giovanili. Devo essere sincero, devo ringraziare le squadre di club perché qualcuna di queste avrà degli scontri anche fondamentali per la Youth League della Champions League. E invece tutti hanno aderito. Questo è lo spirito di collaborazione, un segnale che deve partire dal basso ed è molto positivo.