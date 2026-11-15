Sciolti gli ultimi dubbi allo stadio Re Baldovino di Bruxelles per l'ultimo, decisivo appuntamento del girone A di UEFA Nations League tra Belgio e Italia, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha ufficializzato l'undici di partenza con una notizia importante per tutto l'ambiente gigliato: Nicolò Fagioli scende in campo dal primo minuto. Sarà il centrocampista viola il sostituto di Frattesi, il quale dopo la Francia ha lasciato il ritiro della Nazionale. Vinto dunque il ballottaggio col il giocatore dello Sporting Lisbona Doumbia.

BELGIO (4-2-3-1) Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT: Van Bommel.

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. CT: Mancini.

51' Pennella ancora calcio De Bruyne, sinistro pericolosissimo dalla distanza che finisce di poco fuori

42' Errore di Bastoni, De Bruyne sfiora il 4-1 con il sinistro: Donnarumma con un miracolo gli dice no

25' Tocco di De Katelaere, Doku ne dribbla cinque in area, il Belgio dilaga sul 3-1

22' Il Belgio completa subito la rimonta: Ngoy la risolve in mischia, 2-1 per i diavoli rossi

15' Pareggio Belgio con De Cyuper: tiro deviato di De Bruyne, Castagne prima e De Katelaere poi la sfiorano per l'esterno del Brighton che non perdona

11' Sul ribaltamento di fronte, Pio Esposito porta avanti l'Italia: Kayode crossa basso, la zampata dell'interista sblocca il risultato: 0-1

11' Donnarumma super su Ngoy dopo una mischia in area

7' Chance Fagioli! Riceve da Calafiori e impegna Lammens sul primo palo. Sulla respinta altra chiusura del portiere su Pisilli

1' Inizia la sfida a Bruxelles!