Italia-Macedonia del Nord [Live] – Azzurri costantemente in attacco

Il tabellino e la cronaca in tempo reale di Italia-Macedonia del Nord

La XXII fase finale che si giocherà nel 2022 in Qatar, avrà un calendario diverso poiché per la prima volta il Mondiale non verrà disputato a maggio, giugno e luglio; il torneo infatti inizierà con la gara inaugurale del 21 novembre e terminerà con la finale del 18 dicembre. Il sorteggio della fase finale dovrebbe svolgersi ad aprile.