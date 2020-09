LIVE – Fiorentina-Torino 0-0 s.t: miracolo di Sirigu su Kouamé, gol annullato a Biraghi

2′ – GOL della Fiorentina : cross di Chiesa, tiro di Biraghi a tu per tu con Sirigu e palla in fondo al sacco dopo essere passata sotto le gambe del portiere granata, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell’ex Inter. Il Var conferma il gol annullato

8′ – La Fiorentina attacca forte: Ribery allarga a destra, Chiesa appoggia per Bonaventura, l’ex Milan calcia, il tiro diventa un assist per Kouamé che viene anticipato dal difensore prima di calciare a tu per tu con Sirigu. L’arbitro non concede il corner per fuorigioco dell’ex Genoa

13′ – Cartellino giallo per Biraghi dopo aver schiacciato il piede a Izzo

15′ – Fallo di Linetty su Chiesa, giallo per il centrocampista granata