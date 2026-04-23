Dario Dainelli, ex capitano e difensore della Fiorentina, ha svelato alcuni vecchi aneddoti che riguardavano lo spogliatoio viola

Bei tempi quelli della Fiorentina di Prandelli. Tanti campioni in campo e tante personalità diverse nello spogliatoio viola. Durante un'intervista ai microfoni di Radio Serie A, Dario Dainelli, ex capitano e difensore della Fiorentina, ha svelato alcuni vecchi aneddoti che riguardavano lo spogliatoio viola, assieme al suo compagno di squadra Giampaolo Pazzini.