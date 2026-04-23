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VIDEO – Dainelli, Pazzini e il “Costanzo”: scene esilaranti nello spogliatoio viola

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Dario Dainelli, ex capitano e difensore della Fiorentina, ha svelato alcuni vecchi aneddoti che riguardavano lo spogliatoio viola
Redazione VN

Bei tempi quelli della Fiorentina di Prandelli. Tanti campioni in campo e tante personalità diverse nello spogliatoio viola. Durante un'intervista ai microfoni di Radio Serie A, Dario Dainelli, ex capitano e difensore della Fiorentina, ha svelato alcuni vecchi aneddoti che riguardavano lo spogliatoio viola, assieme al suo compagno di squadra Giampaolo Pazzini.

Nei pre stagione, i giocatori della Fiorentina - si parla dell'arco di tempo che va dal 2005 al 2009, la militanza dell'attaccante a Firenze - simulavano il noto show, con tanto di effetti speciali a cura del "Pazzo" e storie inventate. "Non ci pesava andare in ritiro", racconta Dainelli.

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