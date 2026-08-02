Dopo lo Scudetto vinto con la Primavera, Giorgio Puzzoli giocherà nell'Alcione Milano
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Come anticipato nei giorni scorsi su Violanews.com, Giorgio Puzzoli lascia la Fiorentina a titolo definitivo per trasferirsi all'Alcione Milano, squadra che milita nel Girone A della Serie C. Dopo lo Scudetto vinto con la Primavera di Galloppa, il fantasista lascia Firenze così la squadra dove è cresciuto sin da piccolo. Ecco il com
La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Puzzoli. Attaccante classe 2006, arriva all’Alcione Milano dalla Fiorentina. In maglia viola dal 2014, Giorgio ha vinto la Coppa Italia nel 23/24 e lo Scudetto nella passata stagione sportiva, contribuendo in maniera decisiva con 8 gol e 2 assist. Le sue prestazioni gli sono valse anche l’esordio in Conference League il 9 aprile 2026 contro il Crystal Palace.
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