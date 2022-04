Progetto affiliate, secondo evento in presenza: “Capire esigenze della famiglia”

Il resoconto della giornata di sabato

Sabato 9 Aprile lo Stadio Artemio Franchi ha aperto le porte alla famiglia delle Società Affiliate della Fiorentina per realizzare il secondo appuntamento formativo in presenza della stagione 2021-2022.

Questo appuntamento, infatti, si pone in continuità con il programma formativo della Fiorentina che alterna webinar e incontri in presenza per dare continuità a uno specifico processo di apprendimento che si sviluppa sia online che offline e diretto a tutte le Società che decidono di fare crescere i propri atleti secondo le indicazioni ed i principi del Modello Fiorentina.