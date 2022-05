Primavera, le speranze playoff non sono molte. Rischio beffa per Aquilani

La Primavera di Aquilani non è padrona del suo destino: contro la Roma serve l'impresa ma non solo...

Ci proverà fino all’ultimo la Fiorentina Primavera a raggiungere quei playoff scudetto che le mancano ormai da tre anni. Eppure l’impresa per i baby di Aquilani non si annuncia per nulla facile. Come scrive La Nazione, due trofei sono già stati conquistati ma in campionato Corradini e compagni non sono più padroni del proprio destino e per centrare il sesto gradino della classifica sarà vitale imporsi questo pomeriggio alle 14 contro la capolista Roma in trasferta nell’ultima giornata di campionato.